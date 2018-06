Julio María Sanguinetti fue convocado por la comisión que investiga si hubo espionaje militar en democracia

El exmandatario dijo que son todas mentiras y aseguró que no sabe aún si concurrirá.

La comisión entendió que el expresidente Julio María Sanguinetti puede aclarar algunos señalamientos que surgieron de otros testimonios en los que hablan de espionaje en democracia. Al respecto el expresidente colorado dijo:

“Conmigo no. Nadie apunta a nada, eso es todo mentira. Bajo los gobiernos democráticos nadie hizo espionaje. En mi gobierno por supuesto que no. La democracia resplandeció, no hubo espionaje”.