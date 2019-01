Julio María Sanguinetti: “Las invocaciones a Dios no deben estar en la política”

El exmandatario se refirió a la presencia de iglesias evangélicas en la política y optó por separar cuestiones religiosas de la política.

El expresidente colorado expresó:

Han aparecido en América Latina los evangélicos, que me parece tan respetable como cualquier otra religión. En eso soy claro.

Primero: se equivoca la ministra Muñoz cuando dice que los evangélicos son una plaga. Son una creencia tan respetable como cualquier otra. Segundo: se equivocan aquellos diputados que dicen que van a optar en función de la ley de Dios, porque como diputados deben actuar bajo las leyes de la República.

El propio cardenal Sturla –con quien tengo muchas discrepancias- dijo que no metamos tanto a Dios en los temas de gobierno porque no tienen que ver. Dijo él, lo cual me agradó, que es un país laico, plural y democrático. Por eso, las invocaciones a Dios no deben estar en la política. En la convicción de cada uno, lo manejarán como puedan.