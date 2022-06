Justicia absolvió a Ángel "el Cachila" Moreira, que estaba procesado por encubrimiento en el crimen de Lola Chomnalez

Fue procesado en 2019, pero en el 2015 había sido desvinculado de la causa.

La Justicia de Rocha absolvió este lunes a Ángel Moreira Martínez, apodado como "el Cachila", quien estaba procesado por encubrimiento del homicidio de la joven argentina Lola Chomnalez, ocurrido en Valizas en diciembre de 2014. El juez del caso entiende que no hay elementos para condenarlo por este delito, según pudo saber Telemundo; frente a esta situación, el hombre ya recuperó la libertad.

La sentencia del juez Juan Manuel Giménez, a la que accedió Telemundo, indica: "La sola voz de Moreira Martínez, relatando hechos poco creíbles por un lado, y contradictorios con respecto a las pruebas que se han acumulado, demuelen cualquier estructura seria que pretenda responsabilizar con certeza jurídica a una persona de la comisión de un delito. Prestarle oído, sería juzgar con la ley del encaje, al decir de Cervantes".

Moreira Martínez había sido primero procesado en mayo de 2019 por la jueza Rossana Ortega en calidad de coautor por el delito de homicidio agravado por la alevosía. En tanto, en diciembre de ese año, el Tribunal de Apelaciones de Rocha confirmó el procesamiento como único sospechoso por el asesinato de Chomnalez. Más tarde fue procesado nuevamente, pero por el delito de encubrimiento.

El caso volvió a tener un giro cuando en mayo de 2022, la Policía detuvo a David Sena, quien, mediante pericias científicas de ADN, fue procesado como el presunto homicida de la joven argentina.

En sus varias comparecencias, Sena afirmó no conocer “El Cachila”. Tras esta absolución, el fiscal del caso puede apelar la resolución del juez.

En el 2015 el Cachila había sido desvinculado de la causa por el homicidio de Chomnalez. Tras ser indagado fue puesto en libertad y en ese momento habló con Telemundo y dijo: "La jueza me liberó y estoy bien. No tengo culpa de nada. Yo no puedo hablar, tengo que cerrar el pico. Voy a hablar si ellos me llaman de nuevo, no sé si lo van a hacer. Disculpá que te lo diga, pero no puedo hablar. La abogada de oficio me ayudó bastante".

La madre de Lola afirmó en junio de este año, en entrevista con Telemundo, que el procesamiento del presunto asesino le dio alivio, pero aseguró que hay otra persona implicada en el crimen.