Justicia falló a favor de Marta Jara, que inició demanda contra el Estado por $ 7.200.000

La Justicia falló este martes a favor de la expresidenta de Ancap y exgerenta de Gas Sayago, Marta Jara, en su demanda contra UTE, Ancap y Gas Sayago, según informó Telenoche y confirmó Telemundo.

La ingeniera presentó en febrero una demanda laboral contra el Estado, al que le reclamó $ 7.200.000 más intereses y reajustes por supuestos salarios impagos, la indemnización por despido, aguinaldo, licencia, salario vacacional y perjuicios varios cuando estuvo al frente del proyecto de la regasificadora. El 12 de marzo los abogados de Gas Sayago, UTE y Ancap rebatieron todos los rubros exigidos.

Jara trabajó como gerenta general de Gas Sayago entre 2012 y 2016, momento en que el Ejecutivo le ofreció presidir el directorio de Ancap. Jara solicitó licencia sin goce de sueldo en Gas Sayago y estuvo en la petrolera estatal hasta marzo de 2020. Al terminar su mandato con el cambio de gobierno, buscó regresar a Gas Sayago y no obtuvo respuesta, por lo que se consideró indirectamente despedida.

Gas Sayago no me ha asignado tarea, contestado ni concedido reunión. Ante su falta de resolución, se siguen acumulando obligaciones de la empresa por mantenerme a la orden sin que genere valor. Por eso envié este telegrama. No tengo novedades. pic.twitter.com/Gp9NV87Osl — Marta Jara (@martajaraotero) May 29, 2020

La ingeniera publicó en Twitter un comunicado con sus descargos el lunes, un día después de que El País informara que la expresidenta de Ancap sería citada a declarar por el Juzgado de Crimen Organizado por las cuatro causas penales abiertas sobre la regasificadora, con un expediente que inició en 2013. La jueza María Elena Mainard dio lugar al pedido del fiscal Luis Pacheco, por lo que ocho exjerarcas, entre ellos Jara, comparecerán como indagados o testigos entre el 21 y el 27 de octubre.

Los que serán convocados como indagados son la exgerenta general de Gas Sayago, Raúl Sendic (expresidente de Ancap), Gonzalo Casaravilla (expresidente de UTE) y César Briozzo (exvicepresidente de esta empresa). Como informó El País, una auditoría de Ancap le atribuye a Jara responsabilidad por los gastos de la empresa, que está en proceso de liquidación y dio pérdidas millonarias.

Sobre la denuncia presentada al Estado por "incumplimiento laboral", Jara escribió: "Es posible que muchos de ustedes se sientan identificados con una situación en la que consideran que no se están cumpliendo las condiciones pactada, los están midiendo con otra vara o simplemente no se están respetando sus derechos, así como también es posible que para muchos este reclamo no tenga lugar. Opiniones hay muchas, pero pero justamente será la Justicia quien defina el resultado".

Jara entiende que "no puedo permitir que quienes tienen la obligación de brindar garantías sean quienes pretendan limitarlas". "Si existe un derecho al que se puede renunciar, hacerlo es la exclusiva prerrogativa de quien lo ostenta", señaló en el documento.

La expresidenta de Ancap aseguró que no va a "convalidar el trato recibido", que a su juicio "desprotege e incluso expone a la persona". "Hoy me afecta a mí, pero aceptar este trato es también permitir que se deteriore la calidad de nuestra convivencia y de nuestras instituciones", apuntó.