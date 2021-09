Justicia imputó por femicidio al hombre que asesinó a su pareja en Pando: "La mató tras una discusión por celos", dijo la fiscal

Silvia Blanc aseguró que el hombre aceptó su culpabilidad y permanecerá en prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación.

La Justicia imputó en la noche de este viernes al hombre que mató a su pareja de 34 años en Pando.

Se lo acusa de ser el autor de un homicidio muy especialmente agravado, por tratarse de un femicidio.

Fue enviado a 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.

A la salida de la audiencia, la fiscal del caso, Silvia Blanc, relató que el hombre, de 39 años, aceptó su culpabilidad. "En un principio no, pero a la vista de las evidencias que tenía la fiscalía aceptó lo que hizo, relató cómo había sido el hecho", dijo la fiscal.

La muerte "se dio en el marco de una discusión en la pareja, una discusión por celos, porque él era muy celoso y era el típico caso en el cual se controlaba a la mujer, no se le permitía relacionarse, usar determinada ropa, etc. Él lo niega pero los testigos dicen que es así. No le permitía tener acceso a las redes. La mató porque se generó una discusión por celos, dice él porque pensó que ella le era infiel", agregó la fiscal.