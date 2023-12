Justicia le negó salida transitoria a Astesiano por las fiestas; su defensa evalúa presentar denuncia ante la SCJ por "resolución arbitraria"

Según explicó a Telemundo el abogado Ignacio Durán, el pedido fue hecho “para las fiestas tradicionales de Navidad y Año Nuevo", “a los efectos de que el penado pueda compartir con su familia en esos días festivos tan importantes para la familia”.

El exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano solicitó una salida transitoria de la cárcel de Florida en la que se encuentra recluido, pero la Justicia se la negó y ahora su defensa evalúa presentar una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Astesiano está en prisión desde setiembre de 2022. La fiscal Gabriela Fossati estuvo al frente de la investigación de su caso, que derivó en un juicio abreviado en el que el exjefe de la custodia presidencial de Luis Lacalle Pou fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción entre interés público y privado.

Desde entonces, su caso ha tenido varias derivaciones y nuevas actuaciones que incluyen a otras personas. Sin embargo, ahora Astesiano vuelve a ser noticia sobre el fin del 2023. ¿Por qué? Porque en el marco de las fiestas de este fin de año, su defensa, a cargo del estudio jurídico Donnángelo-Durán-Sasson, solicitó que el exjefe de la custodia presidencial accediese a una salida transitoria para ver a su familia y la petición le fue negada por la Justicia.

Según explicó a Telemundo el abogado Ignacio Durán, el pedido de salida transitoria de la cárcel de Florida fue hecho en noviembre “para las fiestas tradicionales de Navidad y Año Nuevo", “a los efectos de que el penado pueda compartir con su familia en esos días festivos tan importantes para la familia”. A juicio de Durán, y según detalla el escrito presentado ante la Justicia, Astesiano “cumple con todos los requisitos para acceder a las salidas transitorias especiales solicitadas”.

Ese mismo escrito detalla que el pedido de salida transitoria “se realiza a efectos de favorecer y afianzar los lazos familiares y afectivos, lo que sin duda alguna redundará de forma positiva en el proceso de rehabilitación y desistimiento de la actividad delictiva, fin último de la pena privativa de libertad”, y agrega: “Debe recordarse que existe en nuestro ordenamiento jurídico una postura a este respecto desde la propia Constitución Nacional (artículos 26 y 40) ratificada a través del numeral 2.1. del artículo 60 del Decreto Ley Nº 14.470, mediante el cual se establece a texto expreso como principal motivo para el otorgamiento de las salidas transitorias el “afianzar y mejorar los lazos familiares y sociales”.

Entre los argumentos, se esgrime que Astesiano “desarrolla desde su ingreso al recinto penitenciario actividades rutinarias que sin duda alguna contribuyen en su proceso de rehabilitación, como las de estudio y trabajo; y ha tenido durante toda su reclusión una conducta ejemplar, teniendo excelente trato con personal penitenciario, policial y otros internos y los informes de conducta del establecimiento acreditarán estas alegaciones”.

El escrito además menciona que para la salida transitoria se establece una persona a cargo, se indica en qué lugar pasará las fiestas y se detallan los horarios en los que se pide que Astesiano pueda estar fuera del recinto penitenciario.

La respuesta negativa de la jueza y cómo actuará la defensa de Astesiano

Una vez recibido el pedido, la Justicia solicitó informes que acreditasen que Astesiano cumplía con las características de la buena conducta y que estaban dadas las condiciones para que pudiese salir de forma transitoria.

Ese informe destaca que la conducta de Astesiano es “buena”, que “no posee sanciones disciplinarios”, que tiene un buen “relacionamiento con sus pares, los policías y los operadores” penitenciarios. Además, indica que desarrolló tareas en la quinta y también en la cocina del establecimiento, ambas con “buena disposición”. También agrega que se encuentra cursando estudios liceales y haciendo un curso de panadería.

Con todo esto, la jueza letrada de Florida de 4º Turno, María Victoria Abraham, respondió el 8 de enero que no daría su visto bueno para la salida transitoria: “No ha lugar a lo peticionado atento a la documentación presentada”, indicó.

Esto motivó que el abogado Durán presentase otro escrito, mostrando la disconformidad con la resolución y su “sorpresa”.

“Tal resolución llama poderosamente la atención a esta Defensa, en tanto no se logra comprender a cuál documentación presentada refiere la Sede en su infundada resolución. El informe de la unidad penitenciaria es absolutamente positivo, destacando que el Sr. Astesiano tiene buena conducta, que no cuenta con sanciones disciplinarios y que tiene excelente relacionamiento con sus pares, con operadores y funcionarios policiales. Asimismo, el informe en cuestión destaca que el penado desarrolla actividad laboral y educativa, cumpliendo con todo lo solicitado con buena disposición y excelente desempeño. A su vez, del informe surge que el penado cumple con todos los requisitos para acceder a la salida transitoria especial peticionada. Por su parte, la Fiscalía no se opuso a lo peticionado por esta parte, manifestando exclusivamente que no le corresponde manifestarse respecto a una petición de salida transitoria especial”, apunta el escrito presentado por Durán.

“Así las cosas, no se logra vislumbrar a qué refiere la Sede cuando basa su resolución denegatoria en “la documentación agregada”, cuando todo el cúmulo de documentos que obran in folios son tendientes a una resolución positiva. No existe un solo documento que justifique una resolución denegatoria. Por tal razón, se solicita a la Sede que aclare a qué documentación se refiere en el decreto impugnado, solicitando asimismo que amplíe (o directamente exprese) los fundamentos de su denegatoria, en tanto toda resolución judicial debe encontrarse debidamente motivada y fundada”, agrega.

A los pocos días, sobre el 15 de diciembre, en un documento siguiente, la jueza indicó que para su resolución se basó en el decreto 1455/2023, “que refiere a la carencia de documentación de la tutela ofrecida” por la defensa de Astesiano.

En diálogo con Telemundo, Durán señaló que “los informes son totalmente favorables a Astesiano” y que “la jueza, en base a un decreto que es un absurdo jurídico, le niega la salida transitoria”.

“Estamos evaluando presentar una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia por estas actuaciones. No se puede negar de forma tan arbitraria este beneficio a una persona que cumple con todos los requisitos, no importa si es Astesiano o Juan Pérez”, agregó Durán.