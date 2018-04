Jutep no fue informada sobre presunto faltante en Ancap de una caja con los registros de las devoluciones de los gastos de Sendic

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) no fue informada sobre el presunto faltante en Ancap de una caja con los registros de las devoluciones de los gastos de Raúl Sendic con tarjeta corporativa.

En setiembre del año pasado, la Jutep concluyó que Sendic violó normas sobre el uso de fondos públicos al no cumplir con la obligación de rendir cuenta documentada de los gastos con tarjeta corporativa.

Este martes ante la Justicia, Sendic alegó que la caja que contenía información sobre el dinero que reintegró desapareció en Ancap. Esa información no llegó a la Jutep cuando analizó el tema.

Sobre el senador Leonardo De León, la Jutep concluyó que violó varias normas que rigen la actuación del funcionario público cuando presidió ALUR. Señala 151 casos en los que utilizó la tarjeta corporativa cuando tenía viáticos.

El presidente de la Jutep dialogó con Desayunos Informales:

Nosotros no tenemos ninguna relación con la actividad en el juzgado. Se trabajó en base al informe que hicimos nosotros el año pasado, pero nosotros no participamos en estas instancias.

No se presentaron los documentos que indican la devolución del dinero. Y se dijo que no había exigencia de presentarlos en Ancap. Lo que sí surgió y está en el informe es que Ancap había iniciado una investigación administrativa para ver si había algún comprobante que no hubiese sido remitido.

Nadie planteó un extravío de cajas ni que se diese la presentación regular de comprobantes, algo que para nosotros no se daba.

No hubo comprobantes. No hay ningún comprobante de respaldo. Se violaron una serie de normas que rigen las conductas de los funcionarios públicos, relacionadas con el uso de fondos públicos.

Puede pasar que surjan gatos no incluidos en los viáticos. Pero resulta llamativo que pase en más de 150 casos, y que además se expliquen muy pocos, en los que ni siquiera hay comprobantes. Quedan muchos casos sin explicar. Es claro que hay fondos de que provienen de viáticos y de tarjetas, y no se justifican

Le preguntamos por qué se usaban las tarjetas si había viáticos. Él mandó documentos explicando por qué viajó, pero la duda no está ahí. El tema es por qué pagó con la tarjeta cuando había viáticos, y no hay explicaciones razonables.

El problema es el uso simultáneo de viáticos y tarjetas corporativas, una superposición. Después hay algunos casos en los que aparecen gastos en el exterior en los que ALUR no informa que haya habido viajes.