Katoen Natie emitió un comunicado ante ampliación de denuncia hecha por senadores del Frente Amplio

Aseguraron que usan "casi textualmente" los argumentos de su competencia Montecon. Además, desmienten compromiso alguno sobre el régimen de libre comercio en el puerto.

Los senadores del Frente Amplio Mario Bergara y Charles Carrera presentaron este miércoles ante la Fiscalía de Delitos Económicos la ampliación de la denuncia realizada por el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie.

Tras el anuncio, la compañía salió al cruce y publicó un comunicado en donde señalan que los senadores usan "casi que textualmente" los argumentos de Montecon. Además, desmintieron las afirmaciones de Bergara y Carrera.

Carrera señaló este miércoles que en el "proceso de investigación", mediante un pedido de acceso a la información pública, accedieron al plan de negocios que Katoen Natie presentó en 2001. Allí la empresa se comprometió a respetar el régimen de libre competencia y a competir con los muelles públicos y eventualmente con una terminal especializada, según el legislador.

Sin embargo, en el comunicado se asegura que se refieren a un "estudio de mercado y proyección de tráfico" pero no a un plan de negocios. Además en él, según la empresa, no hay "acreditación" o "compromiso" alguno sobre el régimen de libre competencia sino una evaluación sobre la actividad de la terminal especializada que aún no existía.