Kechichian aseguró que con Cardoso "se perdió un tiempo precioso" de preparación para la reapertura de fronteras

La exministra de Turismo sostuvo que en estos meses se perdió la oportunidad de "analizar estudios de mercado en Argentina", entre otras posibilidades.

La senadora del Frente Amplio Liliam Kechichian, exministra de Turismo, lamentó este viernes el "tiempo precioso" que se perdió durante la administración de Germán Cardoso para adelantarse a la reapertura de fronteras, que se empieza a concretar tras 18 meses de emergencia sanitaria.

"Creo que realmente fueron meses golpeados por la pandemia que hubieran permitido sentarse a mirar este horizonte que hoy tenemos aquí, que es el de la apertura de fronteras. Me parece que hubo mucha improvisación en preparar este momento", dijo la exministra a propósito de la gestión del ahora diputado colorado, quien renunció en agosto al Ministerio de Turismo.

Kechichian aseguró que en estos meses se perdió la oportunidad de "analizar estudios de mercado en Argentina", "capacitar en seguridad sanitaria a los trabajadores" y "fundamentalmente acumular una base de datos muy importante" sobre turismo interno y turismo social. Estos datos comenzaron a almacenarse durante los gobiernos del Frente Amplio, y la senadora ya había cuestionado el poco uso que Cardoso les dio como ministro.

Por otra parte, la exsecretaria de Estado reiteró que "indudablemente" Cardoso quiere distraer a la comisión investigadora de Turismo al centrarse en el convenio sin licitación suscrito con la Unión General Armenia de Beneficencia, entre otros aspectos que están siendo estudiados por los legisladores.

"No hay dos personas que no sepan perfectamente que ya la Secretaría de Deportes no estaba en mi órbita y que la decisión no la tomé yo, ni participé de absolutamente ninguna de las reuniones que tomaron esa decisión", sostuvo.

Y agregó: "Por suerte pudimos dar todas las explicaciones, porque lo único que presentaron fueron expedientes y observaciones del Tribunal de Cuentas. Nunca he visto una investigadora que se arme para analizar observaciones del Tribunal de Cuentas, que las mira el Parlamento".

Asimismo, Kechichian señaló que el exministro de Turismo no rindió cuentas aún sobre su gestión. Consultado por el resultado de la comisión investigadora, dijo: "Todavía no está dejando nada porque el denunciado todavía no ha contestado ninguna pregunta".