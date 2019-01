Kechichian lamentó que las clases inicien en medio de las fechas de Carnaval

Aseguró también que han recibido muchas denuncias por precios excesivos en supermercados de Punta del Este.

Para la titular del Ministerio de Turismo la fecha del comienzo de las clases fijada para el primero de marzo resulta inoportuna para el movimiento turístico, aunque dice que respeta los criterios pedagógicos:

“Yo conversé con ellos, ellos tienen razones pedagógicas que yo no voy a discutir, pero de verdad me parecía que la fecha más lógica hubiera sido el miércoles de la semana de Carnaval y no un viernes previo. Ellos argumentan razones pedagógicas. Que la educación está primero que cualquier otra cosa no me cabe ninguna duda, pero creo que un día más o menos en una semana previa a Carnaval no hubiera hecho mucho daño”.