Kechichián tras el acto del 1º de mayo: “El representante de AUTE hizo que me fuera: la fecha no merecía un orador tan pobre de conceptos”

La ministra de Turismo, Liliam Kechichián, decidió retirarse del acto por el Día de los Trabajadores durante en el discurso del dirigente de AUTE.

El dirigente del sindicato de UTE hizo uso de la palabra luego de la oratoria del sindicalista de la construcción Óscar Andrade.

El contenido del discurso de Castelgrande motivó que la ministra de Turismo, Liliám Kechichián, decidiera retirarse del acto y escribiese en su Twitter:

“Fui como desde que tengo uso de razón al acto 1º de mayo. Canté el himno y la internacional y escuché con atención al Boca [refiriéndose al dirigente Andrade]. No comparto toda su intervención, pero fue seria. El representante de AUTE hizo que me fuera del acto: la fecha no merecía un orador tan pobre de conceptos”.