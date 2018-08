La actividad parlamentaria del ahora ex senador José Mujica comenzó en el año 1995, en la Cámara de Representantes

Fue el inicio de una trayectoria política que le dio visibilidad nacional, y lo convirtió en uno de los dirigentes más populares del Frente Amplio.

“Cansancio de largo viaje”, dijo el ex presidente José Mujica. No es el final de su carrera política, sino de su etapa parlamentaria, a menos que cumpla ese deseo que dice tener de retirarse como diputado, algo que hoy no está planteado en el MPP.

Mujica ingresó al Parlamento en febrero de 1995, justamente en la Cámara de Representantes, electo por la lista 609, que encabezaba Helios Sarthou. Fue el primer tupamaro en ocupar una banca. Cuenta la leyenda que llegó al palacio legislativo con pantalón vaquero y campera de jean, y dejó su moto en el estacionamiento; que un guardia le preguntó si iba a quedarse mucho tiempo, y que él respondió… “en lo posible cinco años”.

“Cuando llegué al Parlamento me propuse la estrategia de llegar lo más lejos posible y la llevé a cabo”, contó en “Una oveja negra al poder”, el libro de los periodistas Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz. “Pensaron que nunca llegaría, pero yo veía algo abajo, en la gente. Había algo ahí y traté de interpretarlo”.

Era el principio. Cuando José aún no era Pepe, quien después se convertiría en uno de los dirigentes frenteamplistas con mayor popularidad.

Recorrió barrios de Montevideo y del interior del país. Viajaba en ómnibus. Contó que se pasó su primer periodo visitando pueblos y capitales del interior, algo que el Frente Amplio no hacía y que, dice, todavía le cuesta hacer. Ganaba protagonismo con su estilo de lo políticamente incorrecto y sus respuestas espontáneas.

Ganó proyección nacional. En 1999 fue electo senador. El MPP obtuvo 120.000 votos, tres veces más que en 1994. Mujica era dirigente de referencia para la oposición. Él y Eleuterio Fernández Huidobro eran dos protagonistas del Senado.

Con Mujica, el MPP también crecía. En 2002 en el sector más votado en las internas del Frente Amplio.En 2005, su trayectoria parlamentaria tuvo una pausa larga, cuando el Frente Amplio ganó las elecciones y fue designado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. El MPP, liderado por Mujica, obtuvo 328.000 votos, el equivalente a seis senadores y 19 diputados.

Ocupó el cargo hasta mediados del año 2008. A fines de ese año, el congreso del Frente Amplio lo eligió candidato para las elecciones de 2009. Fue la campaña que derivó en su presidencia, con el 52% de los votos en la segunda vuelta.

Volvió al parlamento en febrero de 2015. A esa altura ya no era un dirigente político conocido en el país; había ganado visibilidad internacional.

Poco después de asumir, anunció su salida del parlamento para abril de 2016, pero no se concretó. Argumentó que era tiempo de abrir paso a nuevos dirigentes. “Cansado de un largo viaje”, hoy concretó su renuncia. No estará en el parlamento, pero sí en la campaña electoral.