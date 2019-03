La Armada Nacional reconoció que cometió un error al no comunicar sobre las explosiones de municiones

“Estas son explosiones controladas que se hacen en el lugar y de la forma adecuada", aseguró el vocero de la Armada, Marcelo Etchevers.

La Armada Nacional reconoció que cometió un error al no comunicar al Sistema Nacional de Emergencias y al Observatorio Geofísico acerca de las explosiones de munición que se realizaron, que provocaron temblores en el este de Montevideo.

El vocero de la Armada aseguró que las explosiones de material bélico obsoleto de aviación naval continuarán hasta el viernes. Se realizan en un predio militar en Abra de Castellanos, en Maldonado.

“Estas son explosiones controladas que se hacen en el lugar y de la forma adecuada. Se toman todas las medidas y precauciones de seguridad. Está planificado para minimizar daños medioambietnales y ahora estamos informando al Observatorio Geofisico antes de realizar este tipo de trabajos. Sin embargo, ayer no hubo aviso previo. Ayer no hubo. Reconocemos que no hubo. Esto se viene realizando desde octubre y no había habido ningún problema al respecto”, explicó el vocero del arma.