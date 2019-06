La Asociación de Defensores de Oficio denuncia malas condiciones de trabajo en el interior del país, aseguran vivir situaciones de riesgo personal

La presidenta, Adriana Berezán, manifestó que faltan recursos porque no son prioridad para el Poder Judicial.

Desde principios de 2018 los defensores de oficio, encargados de asistir a más del 80 % de los sospechosos de cometer delitos, tienen una larga lista de reclamos debido a la carencia de recursos que aseguran afecta directamente sus condiciones de trabajo.

Desde la Asociación de Defensores de Oficio denuncian que no se crean cargos suficientes porque no dan los recursos. Además, sostienen que no son una prioridad para el Poder Judicial.