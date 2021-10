"La autocrítica es una actitud, no una zafra", dijo Orsi, quien entiende que "se da vuelta una página importante" tras el Congreso del FA

El intendente de Canelones ve con buenos ojos la reunión entre Luis Lacalle Pou y los senadores nacionalista Sergio Botana, Carlos Camy y Jorge Gandini, que intentarán llegar a un acuerdo sobre la fuente de financiamiento del fideicomiso para asentamientos. "Habla de un liderazgo consolidado en la coalición de gobierno, fundamentalmente en el Partido Nacional", valoró.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, participó este domingo del Congreso Nacional del Frente Amplio, donde además de proclamar las candidaturas de Fernando Pereira, Gonzalo Civila e Ivonne Passada para las elecciones internas, se cerró el proceso de autocrítica tras la derrota electoral de 2019.

"La autocrítica –digo siempre– es una actitud, no una zafra. No es 'hoy voy a ser autocrítico, mañana veo'. No, no. Se es autocrítico en la cotidiana, por lo tanto el proceso de autocrítica viene desde que perdimos, más allá de que fuera en los pasillos, en los comités o en la propia prensa", valoró el jefe comunal.

De cara a la instancia de este domingo, el Frente Amplio elaboró un documento de 70 hojas que recoge los principales puntos de esa autocrítica. Para Orsi, en él "se incorporó bastante" y ahora es momento de dar vuelta la página.

"Hoy se redondea en un documento que recoge lo más importante. Obviamente vamos a seguir conversando de esto y los libros en el futuro van a hablar de otras cosas que de repente nosotros no vimos por la cercanía en el tiempo. Hoy se da vuelta una página importante y nos paramos de otra forma", señaló.

En este sentido, el intendente de Canelones cree que será clave el eventual referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), impulsado por el Frente Amplio, el Pit-Cnt y otras organizaciones. "Por supuesto que lo que tenemos ahí, que es el referéndum, es una de las consignas o de los objetivos inmediatos que también nos permite unificarnos", expresó.

Por otra parte, Orsi ve con buenos ojos la reunión entre el presidente Luis Lacalle Pou y los senadores nacionalista Sergio Botana, Carlos Camy y Jorge Gandini, que se reunirán para intentar llegar a un acuerdo sobre la fuente de financiamiento del fideicomiso para regularizar asentamientos. Los legisladores se oponen a usar recursos del Instituto Nacional de Colonización, que para el mandatario es la única posibilidad dada la coyuntura económica.

"Me parece una actitud del presidente para valorar. Está bueno que el presidente dialogue con su gente, que intercambie, y ese ha sido su perfil y su actitud. Yo creo que habla de un liderazgo consolidado en la coalición de gobierno, fundamentalmente en el Partido Nacional", sostuvo Orsi, que señaló que este tipo de reuniones son frecuentes pero tal vez antes no fueran tan comunicadas como ahora.