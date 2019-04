La bancada del Frente Amplio acordó ajustes en el proyecto de ley para reformar la ley orgánica militar

La próxima semana definirá si suprimir o no los tribunales de honor militar. A nivel político aparecen diferencias.

Diputado Jorge Pozzi (Frente Amplio): “Los tribunales de honor son anacrónicos. No existen más en ninguna parte del mundo. Las cosas tienen que funcionar por el lado de la justicia, como en toda sociedad. Cuando haya problema adentro de una fuerza, de dirimirán en la justicia. Pero no tiene por qué haber un tribunal que juzgue el honor, que es una cosa bastante indefinida”.

Julio María Sanguinetti (Partido Colorado): “Creo que no, que tienen otra función. No se puede cobrar al grito tampoco. Creo que tienen un sentido. Porque haya un mal tribunal de honor no eliminamos los tribunales; porque haya un mal juez, no eliminamos la justicia”.

Luis Lacalle Pou (Partido Nacional): “No soy partidario de legislar por la patología. Una cosa es un tribunal de honor, militar, y otra es la justicia que le llega a todos, a civiles y Fuerzas Armadas. Eso no es obstáculo de que haya un tribunal de honor, que es específico para las Fuerzas Armadas”.