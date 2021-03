La bancada del Frente Amplio resolvió interpelar a la ministra Azucena Arbeleche por la resolución que otorgó beneficios al estudio de Isaac Alfie

La bancada del Frente Amplio cuestiona que Alfie haya renunciado a las exoneraciones cuando se hizo pública la resolución, y no antes.

El Frente Amplio sostiene que no corresponden ni la solicitud ni el otorgamiento de las exoneraciones.

"Confluimos en esta resolución de interpelar a la ministra, no por la política económica, sino por los asuntos específicos de Alfie y, sobre todo, las consecuencias éticas, en principio, que esta decisión tuvo”, dijo Carlos Varela, diputado del Frente Amplio.

El 11 de febrero pasado, el ministerio de economía aprobó exoneraciones tributarias para el estudio particular del director de OPP, Isaac Alfie, en el marco de la ley de promoción de inversiones.

La bancada del Frente Amplio cuestionó que el Ministerio otorgue beneficios a un jerarca, y que éste haya renunciado a los mismos cuando la resolución se hizo pública, veinticinco días después de que fuese firmada por la ministra de Economía y Finanzas.

“Si teníamos alguna duda, la decisión del presidente, que creo que estuvo muy bien, de pedirle a Alfie que renunciara al beneficio que había obtenido nos consolida la idea de que acá hubo algo que no correspondía. Si esto no hubiera sido público, si no se hubiera dado a conocer, obviamente el presidente no hubiera tomado una decisión y Alfie no hubiera renunciado a esos beneficios; y eso nos preocupa”, agregó el legislador frenteamplista.

En una declaración, el pasado 8 de marzo, el Frente Amplio consideró que el director de OPP no debía continuar en el cargo.

“La ministra desde el punto de vista legal pudo haber actuado de forma correcta, pero hay otros considerandos que queremos tomar en cuenta a la hora de conversar con ella”, sentenció Varela.

El diputado socialista Gonzalo Civila será el interpelante.