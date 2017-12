La cantidad de personas heridas por el uso de fuegos artificiales descendió un 50 % esta Navidad

La pirotecnia dejó menos víctimas. Al Centro Nacional de Quemados no ingresaron personas heridas por el uso de fuegos artificiales. La presidente de la Sociedad Uruguaya de Cirugía Plástica aseguró que disminuyó la cantidad de heridos.

“Datos preliminares no llevamos una estadística todavía, en la consulta de cirugía plástica, no son todas las mutualistas ni hospitales. Calculamos que hubo 20 quemados, 11 adultos y restante niños. Más que quemados no fueron. Pero si hubo quemaduras de manos. Bombas que no explotaron, los niños van a ver y cuando las agarran les explotan”, indicó Beatriz Manaro, de la Sociedad de Cirugía Plástica.

Recomiendan que los menores de edad eviten el uso de fuegos artificiales para prevenir que resulten heridos.

“Creo que se está tomando conciencia de que no son accidentes las cosas que pasan si no son mal manejo de los fuegos artificiales o disminuyó la cantidad. Es interesante ver que se puede disfrutar no teniendo heridos ni quemados”, agregó Manaro.

La experta dio recomendaciones sobre cómo reaccionar ante una quemadura: