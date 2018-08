La conformación de la comisión normalizadora de la AUF continuará el martes; este lunes se realizaron varias entrevistas

La conferencia que se iba a realizar en la tarde del lunes para anunciar los nombres se suspendió porque aún no se conformó el equipo.

Este lunes se reunieron los enviados de Conmebol- Fátima González y Montserrat Jiménez de la Dirección Jurídica de la confederación- junto al argentino Jair Bertoni, director de Federaciones Miembro para América de parte de FIFA.

Se pretende establecer un comité de regularización en la AUF para el que se manejan nombres como Pedro Bordaberry, Eduardo Ache, Fernando Goldie, Carlos Varela, Miguel Sejas y Andrés Scotti.

Bordaberry habló tras la reunión:

“Los dos vamos a evaluar las reuniones y vamos a conversar. Cuando lo tengamos, aviso. Nos conocimos, hablamos de cómo lo ven ellos y nosotros”.

José Luis Corbo, quien presidió la AUF, dijo no querer integrar la comisión regularizadora porque entiende que no se violaron estatutos, por lo que no correspondería una intervención. Por su parte, el exdelegado carbonero Fernando Goldie se expresó en favor de participar. “Manifesté mi predisposición a integrar la comisión. La idea es buscar una solución a la situación del fútbol uruguayo”, afirmó Goldie.

Eduardo Ache también habló tras la reunión:

“Es un tema que nadie desea. Mi función es que escuchen nuestra posición y sea cuidadoso en todos los pasos que se van a dar. Integro la Comisión de Gobernanza de la FIFA y no en representación de Uruguay. Lo importante es que, si se conforma la comisión, es que sea lo más plural posible, ecuánime, neutral y que trate de resolver estos temas que no son agradables. Tratemos de que se minimice el daño, que es lo que debemos hacer”.

Aunque en un comienzo se manejaba la posibilidad de que Andrés Scotti no asistiría a la reunión por su disconformidad con la participación de Bordaberry, el futbolista llegó al hotel Sheraton sobre las 20:00 y conversó con Telemundo al salir de la reunión:

“Tuve una llamada de la Conmebol, me citaron y vine a escuchar de qué se trata todo esto. Quiero un mejor fútbol, es hora de que nuestra Asociación se profesionalice y brinde un mejor espectáculo para el jugador y para la gente. Creo que la intervención era cuestión de tiempo, porque si de FIFA llegó un estatuto para que se apruebe y la AUF lo tenía hace tiempo… Por algo se dio la intervención”.

El jugador salió de la reunión asegurando que el día martes enviará una respuesta para la propuesta. “Está bueno que se piense en el jugador”, reflexionó.

Posteriormente, el dirigente Miguel Sejas llegó a la reunión y se manifestó respecto a lo conversado y a la posibilidad de que Pedro Bordaberry integre el comité:

“Conversamos de fútbol, conversamos de encontrar caminos de entendimiento, de no imponer absolutamente nada por quienes han llegado al país de parte de FIFA, y de que los distintos grupos de interés y la sociedad uruguaya se encuentren representados. Los mismos representantes de FIFA plantean que tiene que haber equilibrio, y no lo habría si uno de los partidos de nuestro espectro político tiene representación mayoritaria”.

Finalmente, la conformación de la comisión normalizadora de la AUF se postergó para el martes por falta de acuerdo. Uno de los integrantes de la FIFA presentes tenía vuelo reservado para las 5 de la madrugada del martes y lo tuvo que posponer.