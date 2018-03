La Coordinadora de Feminismos hizo su balance de la marcha por el 8M

Mujeres integrantes de una de las principales organizaciones que convocaron a la marcha por el Día Internacional de la Mujer consideran que la movilización evidenció el crecimiento importante del movimiento feminista en Uruguay y cómo las mujeres no se callan. “La marcha que hubo en Uruguay fue una de las más multitudinarias”, dijo una de las integrantes.

Desde la Coordinadora de Feminismos criticaron la pancarta “Femeninas sí, Feministas no” porque aseguran que es una forma de violencia. “Está claro que el movimiento feminista tiene una visibilidad desde ya hace algunos años y que eso genera molestias, sobre todo en algunos movimientos o grupos profundamente conservadores”, expresaron.

En cuanto a la vandalización de la Iglesia de Cordón, manifestaron que no les genera rechazo. “Dentro de los movimientos feministas hay distintas formas de expresión y esa es una de las formas. Nosotros no condenamos esa forma de expresarse. No es lo que la Coordinadora organizó, pero hay otras compañeras que tienen otras modalidades de accionar y nosotros aceptamos que exista”, dijo una de las representantes.