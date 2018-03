La Defensa de Sendic valoró positivamente el pedido de procesamiento por peculado y abuso de funciones

“Satisfacción personal”. Eso dice sentir uno de los abogados defensores de Raúl Sendic luego de que el fiscal le imputara a su defendido el delito de abuso de funciones. “Lo único que ha logrado probar el fiscal después de una extensa indagatoria es que ha habido un delito de abuso de funciones, como todos saben es el delito que se aplica para casi todos en la función pública”, sentenció Ignacio Durán.

La decisión de apelar podría llegar si la jueza lo encuentra culpable de peculado, es decir de apropiación indebida perjudicando al Estado, un delito que Pacheco le imputa por el uso de las tarjetas corporativas. “Sobre el delito de peculado, todavía no sabemos si recurrir o no en caso de que la jueza lo confirme. Sendic ya dijo que hay una investigación administrativa en Ancap porque hay documentos que se perdieron, y eso todavía no terminó”, expresó.

Durán se manifestó satisfecho de que los pedidos de procesamiento fuera sin prisión. Para el abogado también fue una satisfacción que se pidiera procesamiento para el resto de los miembros del directorio porque afirma que las decisiones siempre se tomaron en conjunto.