Semanas atrás se conoció que la representante había elegido no vacunarse. "Creo en la ciencia y la ciencia nos muestra que la cura y la protección de nuestro cuerpo parten de nuestra inmunidad natural", dijo en ese entonces.

La diputada de Cabildo Abierto Elsa Capillera contrajo Covid-19. La representante tiene algún síntoma leve, se realizó seguimiento de contactos y hasta el momento no hay otros resultados positivos, de acuerdo a lo que indicaron fuentes parlamentarias a Telemundo.

Los primeros días de setiembre se conoció que en filas del partido liderado por Guido Manini Ríos había tres representantes que decidieron no vacunarse. Eran la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Capillera, el representante de Tacuarembó Rafael Menéndez y el diputado salteño Rodrigo Albernaz.

Consultada en ese entonces por El País, Capillera dijo que su decisión de no vacunarse se debía a su creencia religiosa. "Yo, por mi fe cristiana, soy de inmunidad natural. A no ser la de la vacuna antitetánica, no tengo otras vacunas", expresó.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, también perteneciente a Cabildo Abierto, fue consultado por esas declaraciones de Capillera y, tras unos segundos de reflexión, expresó su opinión: "¿Qué quiere que le diga? Es una representante nacional, tiene derecho a expresarse. El otro representante nacional (en referencia a Vega) también. Todo el Parlamento tiene derecho a expresarse como representante y como ciudadana, pero a mí esa opinión no me representa".

Tras esto, Capillera dijo a Telemundo que no había usado las palabras correctas al explicar por qué no se vacunó contra el Covid-19. "Por supuesto que por ser cristiano uno no pasa a ser inmune, eso sería un disparate. Me refería a que como cristiana, creo en la ciencia y la ciencia nos muestra que la cura y la protección de nuestro cuerpo parten de nuestra inmunidad natural", dijo la cabildante. Y reforzó la idea: "Intentaba decir que soy del equipo que entiende la inmunidad natural".

La legisladora agregó que las vacunas "funcionan así, enseñando al sistema inmunológico a defenderse de un patógeno específico", y planteó que en su entrevista con El País "al querer plantearlo resumido, no usé las palabras correctas".