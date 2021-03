La diputada Verónica Mato recordó el cruce con Martín Lema y dijo que le hizo “sentir en carne propia” la “violencia política”.

El diputado nacionalista fue hasta hoy presidente de la Cámara baja.

La diputada Verónica Mato saludó la designación de Fratti como presidente de Cámara, y apuntó contra el presidente saliente.

“La verdad que sería una hipócrita, y no lo soy, si no le diría que usted de demostró lo solas que estamos las mujeres políticas en esta Cámara; y me hiciste sentir en carne propia lo que es la violencia política; lo que es ir a un lugar y a otro, y que te reconozcan porque un señor te hizo callar”, dijo Mato.

A mediados del año pasado, el entonces presidente de la Cámara, Martín Lema, interrumpió a la diputada Mato y le pidió evitar “expresiones hirientes” cuando ella exponía sobre violencia de género.

“Lamentablemente el machismo es una realidad en este país, y espero que en esta Presidencia, ‘Canario’ Fratti, luchemos para que el micro machismo se vaya de esta cámara”, agregó la diputada frenteamplista.

Diputadas de la coalición consideraron injustas las afirmaciones de Mato este lunes, y destacaron valores personales y profesionales del diputado Martín Lema.

“En todo momento fue un compañero muy cercano y muy respetuoso de las mujeres de la bancada femenina”, dijo la diputada nacionalista Nancy Núñez.

“Nunca me sentí desplazada por ti ni por nadie en este Parlamento", sentenció la parlamentaria colorada Nibia Reisch.