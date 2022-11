"La esperanza en Uruguay a este modelo que fracasó se llama Frente Amplio", dijo Fernando Pereira

Sostuvo que el Frente Amplio con "unidad, modestia y generosidad" se propone "encausar un camino" para que haya una esperanza para el pueblo uruguayo.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se refirió este miércoles una vez más a la situación del país y aseguró que el gobierno de la coalición multicolor "ha fracasado".

"Los uruguayos están pasando un momento complicado. Consideramos que hay un fracaso del modelo en términos económicos, la gente gana menos salario, menos jubilaciones, los precios de las mercaderías son más caras, hay problema de empleo en la frontera, hay un problema de la seguridad pública", manifestó en conferencia de prensa que realizó en su visita a Rivera en el marco de la actividad "el Frente te escucha".

Pereira afirmó que el gobierno tiene un "problema grave", el caso de Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia presidencial. "No se sabe dónde va a terminar, se requiere la investigación de la Justicia y que el gobierno aclare qué fue lo que sucedió", afirmó.

Además, sostuvo que todos los uruguayos -independientemente del partido que hayan votado- tienen derecho a saber qué pasó con alguien que generaba los vínculos y documentos para que ciudadanos rusos tuvieran pasaportes uruguayos legales. "Es un delito grave", enfatizó.

Para el presidente del FA el gobierno "no ha dado la talla" y reiteró, nuevamente, que "no ha logrado cumplir con sus promesas de campaña electoral". En ese sentido, indicó que "por tercer año consecutivo" baja el salario de los trabajadores, de jubilados y pensionistas, y que los 50.000 puestos de trabajo que se prometieron antes de la campaña y luego de asumir "ya no van a ser". "La propia ministra ha admitido que no van a ser y que era una aspiración, pero nadie promete una aspiración", señaló.

Según comentó, el FA con "unidad, modestia y generosidad" se propone "encausar un camino" para que haya una esperanza para el pueblo uruguayo y que esa esperanza sea transformadora. "La esperanza en el Uruguay a este modelo que fracasó se llama Frente Amplio", aseguró.

"Los uruguayos hoy perciben y denotan molestias por políticas públicas que les prometieron iban a cambiar y en vez de cambiar han empeorado", subrayó.