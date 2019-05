La exesposa de Daniel Bianchi aseguró que fue amenazada de muerte y que se amparó en la ley “para poder vivir tranquila”

Sin embargo, la defensa del senador (sin fueros) respondió que no hubo incidentes mayores y que solo fueron discusiones de pareja.

La palabra del abogado de Daniel Bianchi: Fue la ruptura de una pareja que a veces cuesta asumir a una parte o a las dos partes, no hubo incidentes mayores simplemente algún tipo de discusiones que obviamente las personas lo toman de una manera o de otra. Fue hace unos cuantos meses y no ha vuelto a pasar nada. No consta en ningún lado que haya habido amenazas de muerte, para nada. Hubo sí intercambios verbales pero que no tienen esa significación. La acusación de amenaza de muerte es muy grave.

La palabra del abogado de la exesposa de Daniel Bianchi: Prohibición de acercamiento es lo que se dictaminó, se decretó la inhibición espacial temporal para el senador Bianchi respecto de la señora Pelaez y su hija.

La palabra de la exesposa de Daniel Bianchi: Era el momento justo de terminar de vivir sin miedo, de decir basta. Las personas tenemos que tener consecuencias de nuestros hechos cuando no son adecuados. Había amenazas de muerte y violencia. Esto es un pedido de amparo y ayuda para poder vivir tranquila con mi hija.