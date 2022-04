La familia de Jorge Zabalza denunció mala praxis en el Hospital de Clínicas tras la muerte del extupamaro

Villar aseguró que "uno de los mejores médicos del hospital" estaba a cargo del piso ocho, donde Zabalza se encontraba internado en una sala de cuidados intermedios.

La familia del exdirigente tupamaro Jorge Zabalza, quien murió el 23 de febrero por complicaciones derivadas de un cáncer de esófago, denunció "irregularidades, falta de coordinación, falta de empatía y mala praxis" en el Hospital de Clínicas.

El planteo fue dirigido en una carta enviada al programa Desayunos Informales (Canal 12), donde el director del hospital universitario, Álvaro Villar, había negado las supuestas irregularidades en torno a la muerte de Zabalza que había difundido el semanario Brecha.

En una entrevista realizada el 16 de marzo, el neurocirujano dijo: "Estamos hablando de un cáncer avanzado, es lo que planteamos, es público. La misma familia divulgó y esa enfermedad, la forma en que lleva a la persona a la muerte, es afectando todas las funciones, incluso la capacidad de nutrirse y de alimentarse. Lo que no faltó en ningún momento fue atención médica ni enfermería, y tampoco hubo situaciones de abandono. Entre otras cosas porque estaba en una de las mejores salas del hospital, con mejor personal de enfermería".

Villar aseguró que "uno de los mejores médicos del hospital" estaba a cargo del piso ocho, donde Zabalza se encontraba internado en una sala de cuidados intermedios.

Sin embargo, este viernes la familia refutó los planteos del director hospitalario en la carta dirigida a la producción del programa, escrita por el médico Henry Engler, suegro de Zabalza y padre de Verónika Engler.

El doctor Engler aseguró que el 29 de noviembre le habían hecho una tomografía con contraste a Zabalza que no había dado indicios de cáncer. Siete años antes había sido operado por un cáncer de esófago y le pusieron uno nuevo. Sin embargo, por complicaciones propias del nuevo órgano debieron intervenirlo más de 100 veces en el Hospital de Clínicas, según Engler, quien señaló que la periodicidad de esas consultas se espació por la pandemia.

Además, aseguró que Zabalza tuvo que ser internado en el Casmu porque en el otro centro no había lugar. Entonces la familia comenzó a sospechar que el cáncer se había expandido pese a los resultados del estudio, pero el Hospital de Clínicas no tenía el informe de la tomografía hecha en noviembre. "Increíble pero cierto", escribió Engler.

Más adelante, según el exdirector del Cudim, Villar no le respondió ni a él ni a un médico del Casmu llamados que le hicieron por la situación de Zabalza.

Según un documento elaborado por el Comité de Prevención y Control de Infecciones Hospitalarias, entregado a la producción de Desayunos Informales, Zabalza tenía una bacteria resistente que le había colonizado el recto. “Allí se deja clarísimo que deberán ponerlo en una sala con baño y ducha propia, y materiales de uso exclusivo”, escribió Engler.

Pese a ello, Zabalza fue trasladado a una sala compartida del Clínicas donde se contagió Covid-19. “Me queda clarísimo que no es del Comité de Prevención de donde viene este error grave sino de la Dirección del Clínicas”, escribió el suegro del extupamaro.

Además, denunció que Zabalza no recibía la atención necesaria y que llegó a estar seis horas orinado sin que lo cambiaran.

"Tuvimos la sensación de estar en la Edad Media. Le escribí al médico responsable del piso que deberían colocar en el Clínicas un cartel como el que estaba a la entrada del infierno del Dante, con la cita: “Ustedes que entran aquí, ¡pierdan toda la esperanza!” Y cuando ya perdimos la esperanza, el director del Clínicas salió a decir que Zabalza estaba enfermo, pero no grave, se murió horas después. El Director dice que se murió de cáncer. No dijo que murió de inanición, por falta de alimentación, esquelético. No dijo que fueron decisivas en el desenlace: la falta de coordinación, la falta de empatía, la mala praxis y la colaboración de bacterias adquiridas en centros de salud y del Covid adquirido en el Clínicas”, agrega el texto.