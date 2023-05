La familia de Peiton, una niña de 9 años con un tumor intracraneal, pide colaboración para poder operarla: "Ella está sufriendo mucho"

La familia pide ayuda económica para poder pagarle al neurocirujano brasileño que vendrá a operarla.

La familia de Peiton, una niña de 9 años de Cerro Chato que fue diagnosticada con un tumor intracraneal único en el país, solicita colaboración para poder costear un tratamiento: buscan recaudar US$ 30.000 para que un neurocirujano brasileño la opere en Uruguay.

Peiton se destaca en varias actividades: es una de las mejores en atletismo, practica patín y le encantan los deportes. Es una niña inquieta y curiosa.

Sus dificultades comenzaron en la escuela, cuando Peiton decía que no veía bien el pizarrón y sufría fuertes dolores de cabeza.

“Le dolía la cabeza, después comenzaba a pedir que le enfriemos la zona, que le diéramos algo para el dolor. Y pasaba mucho acostada”, contó a Telemundo la madre de Peiton, Raquel Andrada.

Ante el desconcierto de la familia, en marzo de este año la llevaron a Montevideo en busca de respuestas.

“Le hicieron la primera resonancia y salió que tenía una lesión importante, grande. Desde marzo estamos en esto, que no sabemos qué tiene. Sí sabemos que tiene un tumor intracraneano con un crecimiento expansivo y que está generando daños porque ya tiene una vista comprometida”, contó Raquel, y agregó: “Han hecho dos biopsias, pero no saben qué es. Pero nos propusieron que vinieran un neurocirujano desde Brasil. Eso lo tenemos que costear los padres y cuesta US$30.000. Eso es para el 24 de junio”.

La familia pide ayuda económica para poder pagarle al neurocirujano brasileño que vendrá a operarla.

“Ella está sufriendo mucho del dolor. Día a día tenemos que darle mucha medicación, pero lo que le damos no hace efecto ya. Y vemos día a día cosas que tal vez no lo ven las que no la conocen, pero vemos que eso va evolucionando y eso es triste”, agregó la madre de Peiton.

¿Cómo colaborar?

Colectivo en Abitab: 132 702

Colectivo en Red Pagos: 81 955

Contactos: 091346614 / 099970357