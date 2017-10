La fiscal penal de Flores pidió el procesamiento de dos militares retirados acusados de torturas durante la dictadura

La denuncia fue presentada por la Federación Médica del Interior por diversas violaciones a los derechos humanos.

La fiscal penal de Flores, Gabriela Rusiñol, señaló que los militares acusados son el medico castrense Nelson Fornos y el coronel Mario Ramos, que comandaba la unidad en Trinidad.

En el expediente se señala que las torturas fueron denunciadas entre los años 1972 y 1977.

“Hace unos días me fue notificado por la sede judicial que las actuaciones se elevaron a la Suprema Corte de Justicia en función de un recurso de inconstitucionalidad. El contenido de ese recurso no lo conozco, porque automáticamente se paraliza el proceso y se eleva a la Corte, que hasta ahora no ha tenido pronunciamiento”, afirmó la fiscal penal.