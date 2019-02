La fiscal que llevó el caso de corrupción policial en Artigas contó las amenazas que recibió

La investigación, que culminó con el pedido de procesamiento de ex jerarcas y oficiales de la Policía de ese departamento, llevó siete años y fue objeto de varias demoras.

La fiscal Mariela Núñez fue quien realizó la investigación que terminó esta semana luego de siete años, en el pedido de procesamiento con prisión del excomando policial de Artigas.

Ella fue quien recibió una denuncia ampliatoria a la que había presentado un Policía de Artigas que incluía libros contables con registros de todas las operaciones ilícitas que los policías realizaban desde hace años que habían convertido la Jefatura en una empresa comercial.

En entrevista con Telemundo, Núñez contó las amenazas que recibió durante la investigación y las demoras intencionales que sufrió el proceso. “Yo había sido sufrido una serie de presiones indirectas, de alguien que me mandaba decir que me tenían bien controlada, porque yo vivía en un edificio frente a la Jefatura. Después tuve una amenaza de unos cuidacoches que pasaron corriendo por al lado de un cajero del BROU donde yo estaba sacando dinero y me gritaron: ¡qué lindo autito doctora, lástima que le pusieron una bomba!”. Todo eso fue el día anterior a la audiencia”, relató Núñez.

En octubre de 2017, cuando la fiscal se disponía a presentar las pruebas antes la justicia, se había dado la orden de suspender la audiencia y la defensa interpuso un recurso de nulidad que atrasó por meses el proceso.

“Me llegaba a la puerta de la Fiscalía gente que me preguntaba por qué metíamos presos a ladrones de gallinas, de motos, de garrafa y no poníamos presos a este tipo de gente que cometía delitos mucho más graves y que además ensuciaban el buen nombre de la Policía. Yo desde ese lugar, siendo hija de policía, habiendo sido policía, que defiendo a la muerte a la policía, estoy feliz que se haya podido limpiar el nombre de los policías honestos, que son la gran mayoría”, dijo la fiscal a Telemundo.