La fuga de Rocco Morabito: así es la Cárcel Central por dentro

La operativa del sexto piso, donde se alojaba Morabito, y algunas negligencias explican cómo fue que logró escapar el mafioso italiano y los otros tres reclusos.

El sexto piso de Cárcel Central

Roco Morabito estaba, junto con los otros presos que se fugaron con él, en el sector de las celdas del sexto piso. Ellos tenían celdas individuales, pero como no tienen baños las celdas permanecen abiertas. Sí existe una puerta que separa el celdario, el sector de esparcimiento y el baño, del resto del piso. Los efectivos de la Guardia Republicana que estaban encargados de la vigilancia, estaban fuera de ese sector y por lo tanto no tenían contacto visual con lo que estaba sucediendo.

Está claro que el protocolo no se estaba siguiendo, pues durante la noche los presos deben permanecer en sus celdas, que deben estar trancadas. Si necesitan ir al baño, un guardia debe ingresar al sector, cerrar la puerta, luego abrirles las celdas y una vez que el preso vuelve a ingresar a su celda, se tranca y recién entonces se puede abrir la puerta del sector para que el guardia vuelva a salir.

Además junto a la ventana por donde escaparon había una cámara de seguridad. Sin embargo, tal como informó Telemundo, esa cámara no funcionaba porque Asuntos Internos debió llevarse el DVR que graba y permite el monitoreo para hacerse con un material que estaba allí guardado.

El recapturado

Leonardo Sinopoli fue recapturado en Salto el miércoles, tras fugarse junto a Morabito y otros dos reclusos de Cárcel Central el domingo pasado. Ya declaró ante Fiscalía y fue entregado a las autoridades del INR. Sin embargo, hay secretismo absoluto sobre el lugar donde está recluido. Está, como quien dice, “bajo siete candados”. Lo único que se sabe es que efectivamente está bajo la custodia del INR.

Una anotación: la fuga en sí misma no es un delito. Como Sinopoli no irrumpió en la casa de la vecina para salir y no participó del robo, tampoco cometió un delito en ese sentido. Habría que saber si participó en la rotura de la ventana, pero si no lo hizo podría no encontrarse un delito.

La directora de la ex Cárcel Central, Mary González, dio declaraciones sin autorización de sus superiores. Aseguró que alertó a Ana Juanche, actual directora del INR, que hablaría porque ella no tiene nada para ocultar. “Les voy a contestar a todos los que me llamen, yo no tengo nada para ocultar, yo quiero que se investigue. Podrán decir cualquier cosa, pero que me involucren en un caso de corrupción es lo que me falta escuchar. Se podrán mejorar un montón de cosas, pero de corrupción no me pueden acusar”, dijo González.