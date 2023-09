"La gente no nos va a votar por lo bien que se pudo haber gestionado la pandemia o la crisis hídrica", afirmó el ministro García sobre el 2024

"Es la primera vez que el Partido Nacional se enfrenta a una elección interna estando en el gobierno. Es una experiencia inédita para el Partido Nacional. Eso nos pone en una situación muy particular: estamos atados a la gestión", apuntó.

Con la interna del Partido Nacional ya calentando sus motores, el menú de precandidaturas comienza a quedar sobre la mesa. Sin embargo, algunos actores todavía no han tomado posición ni definido qué rol jugarán en la próxima campaña. Ese es el caso del ministro de Defensa, Javier García.

Hasta el momento están confirmados como precandidatos el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado; la dirigente Laura Raffo; y el senador Jorge Gandini. Sin embargo, algunos otros podrían sumarse a la lista: la vicepresidenta Beatriz Argimón, el senador Juan Sartori y el propio ministro García.

Consultado este miércoles al respecto en el programa Desayunos Informales, García negó estar evaluando esa postulación por estar abocado a “cerrar varios temas” en su cartera; sin embargo, no descartó esa posibilidad.

En cualquier caso, García sí marcó postura respecto al tono que piensa darle a su discurso el próximo año, cuando forme parte de la campaña: hablar sobre nuevas propuestas y consolidaciones de la actual gestión, y no “del pasado”.

“Es la primera vez que el Partido Nacional se enfrenta a una elección interna estando en el gobierno. Es una experiencia inédita para el Partido Nacional. Eso nos pone en una situación muy particular: estamos atados a la gestión. Y lo que se puede reelegir es la gestión, no al presidente. Por lo tanto, es buen piso tener una buena gestión. Es muy difícil salir electo habiendo hecho un mal gobierno”, afirmó el ministro.

En ese sentido, consideró que como hay “un buen gobierno” eso constituye “una base” para plantearle a la ciudadanía antes de las urnas. Pero que con eso no alcanza.

“Sobre esa base tenemos que construir futuro. Porque nadie vota por pasado. En mi opinión, la gente no nos va a votar por lo bien que se pudo haber gestionado la pandemia, la crisis hídrica, la sequía, porque crisis no faltaron, nos tocaron todas. Uno podría decir menos mal que estábamos nosotros, porque en otras circunstancias hubiéramos estado en otra situación. Pero la gente nos va a votar por cómo está la gente hoy y por la esperanza del futuro, se vota por esperanza y no por el pasado. Por eso creo que esta elección es desafiante para el Partido Nacional”, señaló el ministro.

A priori, su tono parece diferenciarse del empleado por el secretario de la Presidencia, quien en varias oportunidades ha remarcado lo que a su juicio fue una gran gestión de la pandemia de coronavirus y de la crisis hídrica.