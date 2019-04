La granja La Esperanza Sabalera, que trabaja con personas con discapacidad, está en peligro de cierre por problemas económicos

La institución queda en Juan Lacaze, Colonia, y es gestionada por una asociación civil.

La institución atiende a 38 personas con discapacidad y enfrenta un déficit de 100.000 pesos por mes, ya que un 30 % de sus usuarios no son contemplados por programas de INAU o BPS.

Nosotros tenemos dos convenios, uno por INAU y otro por BPS. INAU nos paga por los menores de edad y BPS por todos los adultos con discapacidad que tienen pensión. Hasta la semana pasada teníamos 16 chicos que recibíamos ingreso de INAU, hoy son 19 porque recuperamos las prórrogas y teníamos por BPS cobrando por 11.

En ese momento teníamos 12 chicos por los cuales no recibíamos ningún ingreso, esto se da debido a que el Estado prevé que la atención de los adultos con discapacidad sea a través de la pensión, quienes no acceden a la pensión no contamos con ningún ingreso para garantizar la atención.

Más de 300 personas tomadas de la mano simbolizaron un abrazo a la granja La Esperanza Sabalera.

Hoy nos encontramos en este momento difícil pero con la esperanza de que después de turismo se hagan reuniones, se hagan acuerdos para poder salir adelante. Sabemos que hay contactos y que hay buena gente para colaborar y sensibilizar.