La historia de amor entre una isabelina y un lituano: Lukas llegó a Uruguay para trabajar en UPM y decidió quedarse y pedirle casamiento a Victoria

En Paso de los Toros la empresa finlandesa generó varios casamientos entre extranjeros que vinieron a trabajar a la planta e isabelinas.

La construcción de UPM 2 motivó grandes transformaciones en el centro del país y también el nacimiento de grandes amores, como el de Victoria Rodríguez -oriunda de Paso de los Toros- y Lukas Butkevicius, de Lituania.

"Nos conocimos en el supermercado, ambos estábamos comprando, y empezamos a salir y nos enamoramos. Él decidió quedarse en Uruguay y no irse a su país, que se tenía que haber ido hace unos días", contó a Telemundo Victoria.

Una relación que tiene al amor como idioma universal. "Hablamos muy poco pero entiende bastante (el español). Le estoy enseñando", aseguró entre risas.

Pero se entienden lo suficiente como para dar el gran paso al matrimonio. "Él me lo propuso el día de mi cumpleaños, vino después del trabajo. Era un día de lluvia, apareció todo mojado con un ramo de flores y el anillo y me pidió casamiento", recordó Victoria. "Obviamente me morí de emoción y dije que sí", agregó.

Durante los últimos tiempos han sido varios los casamientos entre isabelinos y extranjeros. "Tuvimos rusos, ucranianos, españolas, brasileñas, argentinos y un portugués también", dijo Yamandú Bálsamo, oficial del Registro Civil del Municipio de Paso de los Toros.

La oficina de Registro Civil que se encuentra en la órbita del Municipio de Paso de los Toros celebró 53 uniones matrimoniales y de lo que va de este año ya lleva 15.