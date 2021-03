La historia de Bruno, un joven de 25 años que contrajo coronavirus y estuvo 15 días en CTI junto a su abuela

Sus padres, su hermano, su novia y su abuelo también se contagiaron, pero fueron asintomáticos.

Bruno Solari tiene 25 años, nació en San José y es profesor de música. En el mes de enero, y sin saber aún cómo fue, contrajo coronavirus.

"El 3 de enero fuimos a la playa con mi familia, la novia de mi hermano, mi novia. Todo lo más bien en el día. En la noche llegué con fiebre, tenía 40º. Al otro día fui a la emergencia, me hicieron el hisopado, y al otro día me informaron que tenía coronavirus", contó.

Su madre, su padre, su novia, su hermano y su abuelo se contagiaron de coronavirus pero fueron asintomáticos. Sin embargo, el problema más grande lo tuvieron Bruno y su abuela.

"Cuando me llamaron ya rompí en llanto. Por el tema de que tenía coronavirus, y si tenía yo estaba toda mi familia infectada".

Bruno fue internado porque le costaba respirar y tenía mucha tos. Luego de dos días en cuidados moderados, pasó a CTI.

"Me acuerdo poco y nada, porque entre los relajantes... también tuve un período de alucinaciones", relató.

A pesar de estar aislado, Bruno nunca perdió la comunicación con su abuela, quien también estaba en CTI.

"Estaba pegado, al lado mío, en el otro cuartito. Nos comunicábamos todos los días mediante las enfermeras, o cuando ya teníamos un poquito más de fuerzas, nos pegábamos algún grito. Y siempre hablando por el celular".

Para Bruno en su recuperación fue fundamental poder estar con el celular para sentirse cerca de su familia, y el acompañamiento de los trabajadores de la salud.

"Más que nada que con el tema de la pandemia, que no pueden ir familiares, el apoyo más grande que tuve fue del personal, que siempre me dio para adelante", recalcó.

El joven contó que le decían: "Que vamos arriba Bruno, vas a salir, dentro de poco nos vamos a ver afuera".

Si bien cuando le dieron el alta le dio alivio, Bruno también sintió preocupación.

"Fue como un alivio y miedo, a la vez. Me faltaba el aire, cuando estaba internado me ponía el cateter y se me pasaba. En mi casa no iba a tener nada".

Durante su internación en el CTI se debilitó y adelgazó 20 kg. "Eso fue un gran logro. Me puse muy feliz, cuando llamé a mi madre le dije: 'Ma, me bañé solo'", relató.

Bruno Solari quedó con algunas secuelas luego de padecer coronavirus, por eso hoy en día aún no puede caminar correctamente. "El andador lo usé tres o cuatro días. Ahí fui agarrando un poquito más de fuerza en las piernas, empecé a caminar muy suavecito, agarrándome las paredes. De a poquito fui agarrando músculo, y ahora camino, medio chueco pero camino", contó a Telemundo.

Otras de las consecuencias fue que aún no puede respirar bien.

"He avanzado, pero la doctora me dice que seis meses voy a estar con falta de oxígeno. Camino y me agito mucho. Posiblemente los pulmones no se recuperen al 100 %".

Para Bruno, la vida le dio otra oportunidad: "Fue como volver a nacer, llegar a mi casa. Partí en llanto, me recorrí toda mi casa, no me quedó huequito que no caminara".

Asegura que cuando pueda se va a vacunar, y pide a la gente que valore la vida. "No podemos vivir en lo individual, hay que valorar la vida. Yo estuve muy cerca de no estar acá", sentenció.

Para Daniel Solari que su hijo y su madre tuvieran coronavirus y estuvieran internados en CTI fue un momento muy difícil.

"No fue fácil cuando me los llevaron de acá (su casa). A la enfermedad no le tenés miedo, hasta que no te pasa. Yo tenía a mi hijo y a mi madre en CTI", contó entre lágrimas.

Daniel recuerda con tristeza el día que se llevaron a su hijo. "Estábamos acá, se lo llevaron en ambulancia. Fue doloroso. Estábamos acá, esperando una llamada del médico, porque era todo por teléfono. Y rogando por otro lado que no te sonara el teléfono, porque si sonaba era porque se agravaba".

El momento de alegría llegó cuando su hijo y su madre comenzaron a recuperarse y les dieron el alta: "Estábamos contentos de poderlo contar. El reencuentro fue algo muy emotivo. Nos abrazamos en la emergencia, porque yo lo fui a buscar en el auto, a él primero y después a mi mamá. Sin palabras".

"No se lo deseo a nadie, por favor cuídense. Esto tenés que vivirlo para ver lo que realmente es", finalizó Daniel.