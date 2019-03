La historia de la primera mujer trans uruguaya que se recibió de socióloga en la UdelaR: “La mayor parte de la gente está a favor de los derechos”

“Mi caso es un poco distinto porque tuve otras condiciones que la mayoría de las personas trans en Uruguay no las tiene”, afirmó Nahia Mauri.

“Que llame tanto la atención que existamos trans universitarias es justamente porque las contamos con los dedos de las manos. Somos aproximadamente 10 personas trans las que somos egresadas de la Universidad”, afirmó la primera mujer trans en recibirse de socióloga en la Facultad de Ciencias Sociales.

Nahia Mauri afirma no haber vivido discriminación. “El tener familia y un nivel económico que te permita mantener la trayectoria educativa fue lo que me permitió lograrlo. Pero esa no es la situación de la casi totalidad de la población trans del Uruguay”.

Sin embargo, las barreras y las dificultades existen, tanto por “desinformación como por falta de sensibilización”, apuntó.

No considera que deba ser un ejemplo. “Las personas que deben ser ejemplo son las que sí sufren grandes niveles de discriminación, que no tienen los medios para lograr sus objetivos, que tienen que prostituirse, incluso siendo menores de edad”, señaló.

Nahia Mauri también se refirió a la Marcha de la Diversidad y a la recolección de firmas contra la Ley Trans. “La mayor parte de la gente está a favor de los derechos y de la igualdad”, apuntó.