La historia de Jeremías, el niño con hemofilia que se reunió con el presidente tras el anuncio de nuevo fármaco

El presidente Luis Lacalle Pou recibió este lunes a Jeremías Cotto, un estudiante de primero de liceo con hemofilia. La jornada fue especial para el adolescente, no solo por el encuentro con el gobernante, sino también porque las autoridades anunciaron la incorporación al Fondo Nacional de Recursos de un nuevo fármaco para tratar su enfermedad.

La historia se remonta al 17 de abril, cuando Jeremías escribió una carta para el presidente en el marco del Día Mundial de la Hemofilia. Gimena, la madre del menor, contó a Info Capital (el noticiero de TV Ciudad) que envió la carta por WhatsApp a otras familias de pacientes. El texto se viralizó y llegó a una gran cantidad de personas, entre ellas Lacalle Pou.

Ese mismo día el mandatario lo llamó y se comprometió a buscar una solución, según la madre.

¿Qué puede cambiar en la vida de Jeremías si accede a este fármaco? En diálogo con Info Capital, el adolescente dijo: "Considero que me va a cambiar porque puedo hacer deportes que antes no podía hacer y puedo ir a lugar sin preocuparme de una hemorragia".

Isabel Sorondo, la presidenta de la Asociación de Hemofilia del Uruguay, señaló que hace muchos años la atención a la hemofilia está estancada, por lo que el anuncio de ayer –si se concreta– será un "cambio radical".

El adolescente, que vive en Sarandí del Yí, señaló al comienzo de la carta: "Soy hemofílico severo, como mi hermano Bernardo, él tiene 17 años. He pasado por muchos sangrados y he estado internado muchas veces, me gusta jugar al fútbol pero no lo puedo hacer".

"Cuando sangro los tobillos o las rodillas voy en silla de ruedas a la escuela, porque no me gusta faltar. Uso un factor que se llama factor 8, pero solo dura 8 horas en mi sangre, me pincho muchas veces en mis venas al mes", agrega la misiva de Jeremías.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció ayer que dentro de 30 días estará incorporado el medicamento Emicizumab, que es un "anticuerpo monoclonal humanizado que imita la función del factor ocho" y permite reducir las hemorragias de pacientes con hemorragias tipo A.