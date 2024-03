"La IMM no limpia desagües y cañadas y no agranda las bocas de tormenta": edil del PN pidió reunión al intendente tras inundaciones

Las intensas lluvias de este sábado en Montevideo generaron que varias calles, barrios y casas de la capital se vieran inundadas.

El edil nacionalista Diego Rodríguez pidió una reunión al intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, “a efectos de saber cómo va a planificar futuras inundaciones que sufra el departamento”, tras el episodio del fin de semana.

Las intensas lluvias de este sábado en Montevideo generaron que varias calles, barrios y casas de la capital se vieran inundadas. Ante esta situación, la Intendencia de Montevideo atendió 95 solicitudes de "distintos tipos": saneamiento, casas inundadas y desbordes de cunetas.

En entrevista con Telemundo, Rodríguez explicó que la reunión con el intendente Zunino (quien asumió en los últimos días ante el pedido de licencia de Carolina Cosse para abocarse a la campaña por su precandidatura presidencial) es para saber qué acciones planifica implementar la comuna para hacer frente a fenómenos cada vez más frecuentes como intensas lluvias en poco período de tiempo.

“Escuchar al intendente Zunino decir que el sistema de drenaje funcionó correctamente… creemos que no corresponde porque muchos vecinos han sufrido pérdidas materiales importantes. Por eso le estamos pidiendo la reunión, a efectos de conversar con él para ver qué previsiones tiene la intendencia cuando suceda otro tipo de estos climáticos, que ya no es uno por año sino que ya son dos, tres y hasta cuatro”, afirmó Rodríguez.

El edil reconoció que “el cambio climático existe y es una realidad”, pero que “también es una realidad que Montevideo no ha tenido obras en ese sentido, y los meteorólogos manifiestan lo que manifiestan y es correcto, pero también es correcto que Montevideo necesita obras de infraestructura”. “A veces es difícil eso en campaña electoral porque estas obras van por debajo de la tierra y no son muy bien vistas o para quien está en campaña, en este caso Carolina Cosse”, apuntó.

“Entendemos que hay que hacer obras de infraestructura, que Montevideo está muy atrasado. La intendencia recauda más de US$2 millones por día. Montevideo necesita tener pluviales nuevos, desagües nuevos, limpieza de cañadas, bocas de tormenta nuevos, con eso se paliaría el tema”, afirmó el edil, y agregó: “La intendencia no limpia los desagües, no limpia las cañadas, no agranda las bocas de tormenta. El saneamiento colapsa porque no tiene capacidad de recibir tanta agua”.