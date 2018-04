La Intendencia de Montevideo abandonó la idea de prohibir el tránsito de automóviles en la reforma de 18 de Julio

En agosto de 2017 las autoridades presentaron un plan de revitalización de la principal avenida de la capital. Incluía veredas más anchas, un carril central para bicisendas y menor cantidad de líneas de ómnibus. Para ello, los autos particulares iban a tener que dejar de circular por 18 de Julio. Durante la presentación aseguraron que iba a generar un “bajo impacto por el desvío de automóviles hacia calles paralelas”. Sobre esto último, ahora sostienen todo lo contrario.

“Un conjunto de estudios y simulaciones que nos indican que en esta primera etapa del proyecto el retiro durante todo el día del vehículo particular de la principal avenida generaría un impacto demasiado importante en todo el centro de la ciudad. Estamos manejando otras alternativas. Cuando estén tomadas las decisiones las vamos a comunicar. Que esa restricción no sea total, no sea durante todo el día, si no que sea en algunos horarios pico para priorizar el transporte”, señaló el director de Movilidad de la Intendencia Pablo Inthamoussu.

Habían anunciado que las obras iban a comenzar en el primer trimestre de 2018, pero todavía no lo hicieron. Desde la comuna aseguran que están evaluando propuestas de distintas entidades y organismos.

“No se detiene, seguimos trabajando. El criterio es el mismo que habíamos manejado siempre: primero el peatón, segundo la bicicleta, tercero el transporte público y de carga y cuarto el vehículo privado”, afirmó el secretario general de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopitsch.