La Intendencia de Montevideo realizó un relevamiento para comenzar a reparar veredas rotas

Quienes caminan por la ciudad se encuentran diariamente con veredas rotas: baldosas levantadas o incluso pozos. Raíces de árboles que dañan el piso y manzanas enteras sin rampas, que amenazan la accesibilidad de personas en sillas de ruedas, carritos de bebés o personas con dificultades para caminar.

Según datos de la Intendencia de Montevideo a los que accedió Telemundo se identificaron 21.000 metros cuadrados prioritarios para ser reparados, en los ocho municipios de Montevideo. Se incluirá el gasto en la contribución inmobiliaria de los propietarios de los padrones afectados, porque según la normativa son los responsables de conservarlas. El costo será de $1.600 el metro cuadrado.

“Se le cobra a los vecinos cuando no es parada de ómnibus, cuando no es la culpa de las raíces, en esos casos la intendencia asume y no se le cobra a nadie, pero en algunos casos el contribuyente frentista va a recibir factura a un precio un poco menor de lo que nos cuesta a nosotros”, detalló el gerente del Plan Veredas, Álvaro Paccielo.

Los municipios seleccionaron como prioridad las calles San José, Grecia en la zona del Cerro, Arenal Grande, Capurro o 21 de Setiembre desde la rambla a bulevar Artigas. En el municipio F lo hicieron padrón por padrón. En el G seleccionaron las calles Lanús y Elías Regules y el municipio D crear veredas en tramos donde nunca hubo, como en Belloni.

La comuna se hará cargo de los gastos de reparación de las veredas en grandes avenidas, como 18 de Julio, 8 de Octubre y Gonzalo Ramírez.

“Cada una de las 25 calles que han sido señaladas para reparar en sus esquinas tienen rampa prevista para lograr accesibilidad no solo para silla de ruedas, carritos de bebé o quienes tengan escasa movilidad o visibilidad”, agregó Paccielo.

Según confirmó el gerente del proyecto Plan Veredas, la comuna pedirá en estos días una nueva partida de $48 millones para reparar otros 20.000 metros cuadrados de veredas.