La Intendencia de Montevideo regulará las plataformas digitales que venden alimentos

Según la comuna, los repartidores de comida que circulan en bicicleta por Montevideo están trabajando sin habilitación.

En las últimas semanas, a los vehículos que circulan por Montevideo se les sumó un nuevo integrante: personas que transportan comida en bicicleta. Esta nueva modalidad de deliverys es potenciada por las plataformas digitales.

Sin embargo, hasta ahora funcionan sin la habilitación de la Intendencia de Montevideo, que desconoce las condiciones en las que viaja la comida.

Según informó a Telemundo el director de Regulación Alimentaria, la comuna capitalina intimó a Pedidos Ya para que se regularice.

Deben presentar los contenedores y la Intendencia evaluará si obtienen la habilitación.

El titular de Regulación Alimentaria aseguró que la otra empresa que funciona con repartidores de comida en bicicleta, la española Glovo, se presentó de manera voluntaria pero aún no obtuvo la habilitación.

“Alguien que transporta alimentos en condiciones como los deliverys debe guardar determinados requisitos, por ejemplo el de la temperatura o en las condiciones en que se trasladan esos alimentos, porque a veces provienen de lugares que sí están habilitados pero a la hora de trasladarlo hacen que esa seguridad que tenían en el local la pierdan en el traslado”.

La Intendencia de Montevideo prepara una normativa que reglamentará el comercio electrónico de alimentos y que permitirá aplicar sanciones a las empresas que lo incumplan.

Estará pronto dentro de un mes y les exigirá a las plataformas que se registren como empresa de alimentos. También deberán estar registrados y con la habilitación de Bromatología todos los comercios con los que trabajan.

“En aquellos casos que hemos ido porque hemos tenido casos de intoxicación nos hemos encontrado con domicilios particulares, o terrenos baldíos, o domicilios inexistentes o galpones, por lo tanto lugares que no solo no tienen la habilitación, si no ni siquiera reúne las condiciones de ser habilitado”.

La empresa Pedidos Ya aseguró a Telemundo que continuará respetando las regulaciones que comprenden al sector y que están dispuestos a efectuar los ajustes correspondientes en caso de modificarse la normativa.