La Intendencia de Montevideo suspendió a trece inspectores de tránsito por uso indebido del estacionamiento tarifado

Según el informe de Jurídica al que accedió La Diaria, la investigación buscaba determinar la responsabilidad de los inspectores en el uso de conocimientos propios de su función para obtener beneficio indebido.

En este caso, inspectores estacionaron vehículos particulares en estacionamiento tarifado sin pagar el monto correspondiente, sabiendo que no habría control. El informe agrega que el día en cuestión había alerta meteorológica, algo que en otras ocasiones determinó que no se hiciera control de tarifado. Algunos inspectores respondieron que olvidaron pagar, otros que familiares directos lo estacionaron sin su conocimiento o que no recuerdan qué pasó ese día.

En base a esto, se le aplicó una sanción de tres meses de suspensión para trece inspectores.

Autoridades de la Intendencia de Montevideo concluyeron que el accionar tenía apariencia de premeditación, ya que varios de los vehículos multados tenían un patrón común: adhesivos pegados en los parabrisas que tenían logos con la letra Z.

La Z servía para identificar cuáles eran los vehículos propiedad de los zorros. Los inspectores sumariados negaron este hecho y argumentaron que los adhesivos identifican a un equipo de fútbol integrado por funcionarios de tránsito.