La Intendencia de Montevideo ya retomó la recolección normal de residuos

Así se veía la calle 8 de Octubre en las 10 cuadras comerciales principales desde Stagnero de Munar hasta Larravide. La cantidad de cajas, cartones y bolsas en una zona de gran aglomeración de venta callejera invadió cordones y veredas. Sobre los árboles se apilaba basura también.

Los vecinos circulaban esquivando o llevándose enganchada alguna bolsa, es que era imposible caminar. En las calles laterales de La Unión la mugre se acumulaba en las esquinas, literalmente, inclusive en lugares donde no había contenedores.

Algunos de los contenedores estaban llenos, otros rodeados de basura con bolsas de residuos que abiertas y desperdigadas. Hacia la zona de Euskalerría, contenedores rotos, sin tapa o roídos por el desgaste contenían la basura y aunque esta zona fue reforzada con más contenedores para esta Nochebuena y Navidad, se formaron basurales. En una zona de mucha densidad de población la cantidad de contenedores pero en especial la acumulación en algunos mientras otros estaban vacíos mostraban imágenes como la dela calle Roberto Berro, con basura varios centímetros por encima del techo.

En Villa Española a pocos metros de José Pedro Varela, este contenedor parece un desecho más por su estado calamitoso con basura adentro, afuera arriba, abajo y alrededores formando una montaña de restos.

Al llegar a la zona del viaducto, donde está instalada la Feria del Paseo del Prado y la Avenida Agraciada se encuentra una imagen similar a la de 8 de octubre con cartones, cajas apiladas, bolsas, nylon y restos de las ventas callejeras de hace ya varias horas.

En la zona de Ciudad Vieja, Centro y Parque Rodó donde están los contenedores nuevos con tapas sólo para que entre la bolsa de basura y no se pueda sacar aparecen más limpios los alrededores porque no es posible retirar la bolsa y romperla en la vereda no obstante el vecino si ve que no tiene más espacio, deja la bolsa tirada a un lado.

En otros de los barrios densamente poblados como Pocitos y Punta Carretas se ve venían imágenes como estas, de Prudencio Vázquez y Vega y Sarmiento desbordado por los residuos domiciliarios que no fueron retirados desde el viernes pero también residuos de estas últimas horas por ser envoltorios de regalos que fueron colocados allí aunque el contenedor no tuviera espacio y a pocas cuadras hubiera otro vacío o con espacio suficiente.

En las principales arterias de Pocitos, como Benito Blanco, los contenedores colocados pocos metros lucían limpios, con espacio suficiente y sin residuos en los alrededores.

Las fiestas de Navidad y Año nuevo son las épocas del año donde más basura y residuos se acumulan por eso la Intendencia el turno del sábado, con el trabajo de los funcionarios municipales que voluntariamente se inscribieron para estas jornadas especiales.

No obstante, no fue suficiente para que la ciudad luciera medianamente limpia porque para ellos se requiere de previsión de limpieza pero también de conciencia de no ensuciado.

La recolección de la noche y de las próximas horas será normal con servicios reforzado en las zonas más críticas con empresas privadas para limpiar en el entorno de los contenedores.