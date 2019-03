La joven retenida por el taxista contó a Telemundo lo que sucedió: “el policía me dijo ‘terminá de contarme rápido, ¿cómo terminó?'”

Luego de lo ocurrido, la joven concurrió a la seccional 4º a realizar la denuncia pero no fue atendida como corresponde.

Romina tenía que ir a trabajar. Como llovía y no conseguía otro medio de transporte, decidió ir en taxi, y solicitarlo mediante la aplicación Voy en Taxi. En el momento de bajar en la esquina de su trabajo, se comenzó a gestar la situación.

“Me para en Martín C Martínez y Colonia. Cuando me dice cuánto es, yo saco la tarjeta de débito para abonarle, me dice: ‘No, débito no, efectivo’. Yo le dije que por la aplicación había pedido con pos y además se lo aclaré cuando me subí. Sigue insistiendo hasta que en un momento levanta el tono y me dice: ‘dale pendeja, dame el efectivo'”, contó Romina.

La joven en todo momento se puso en contacto con su novio, pero el taxista no cedía en su pretensión de cobrar en efectivo y exigía cada vez con más violencia el dinero. Hasta que trancó las puertas y arrancó el taxi.

“Arranca el auto cuando el viaje ya había terminado, con las puertas trancadas. Cruza 18 de Julio, sigue andando. Yo ya no me acuerdo cuántas calles pasó, porque estaba en blanco”, relató la joven.

Finalmente, el hombre la dejo bajar cuando simuló estar hablando con el 911. Luego de su trabajo, Romina fue a la comisaría.

“Viene un policía a tomarme la denuncia. Cuando estoy contándole me dice ‘terminame de contar rapidito, ¿cómo termina?’. Cuando está tomándome la denuncia y va a caratular lo que sucedió me dice: ‘bueno, secuestro no es porque no pidió rescate, rehén tampoco porque ¿qué fueron? ¿cinco o diez minutos? ¿te paseó un ratito? No se me ocurre que más’. Le dije: mínimo, privación ilegítima de la libertad. Mientras hacíamos todo, el cabo nos contó que hay cinco taxistas requeridos, que esto pasa siempre. Normalizan lo que sucedió cuando no debe ser así”, detalló Romina.