La Justicia no dio lugar al recurso de amparo y se retomó la demolición del Hotel San Rafael

Los obreros de la construcción recibieron la noticia con alegría: "Maldonado tiene hambre y está gente juega con las necesidades de nuestros hijos".

El predio del Hotel San Rafael amaneció con la imagen del avance de las máquinas que no paran de tirar abajo las paredes. Ahora son dos: una utiliza una mordaza que muerde pedazos de las paredes y los techos y la otra opera con un enorme taladro neumático destruyendo las vigas de hormigón.

Esto ocurre a pocas horas de haberse conocido la sentencia de la jueza que no dio lugar al recurso de amparo interpuesto por el doctor Pedro Algorta y levantó la medida de no innovar en la zona:

No hay ninguna ley que proteja el bien, no es ni patrimonio nacional ni departamental. Inclusive en la comisión de departamento en las pruebas agregadas decía que no tenía interés en este momento de proteger el bien. Entonces el propietario tiene sus derechos y acorde a este proceso sumario, nosotros en este caso no tenemos que ahondar en el fondo del asunto, sino referirnos al proceso en sí.