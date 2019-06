La Justicia ordenó la venta del águila del Graf Spee,el acorazado alemán que se hundió en el Río de la Plata

Lo que se obtenga deberá dividirse entre el Estado uruguayo y los permisarios que hicieron la extracción.

El fallo condena al Ministerio de Defensa Nacional y a la Prefectura Nacional Naval a “disponer y realizar la venta onerosa del Águila y del Telémetro del Graf Spee dentro de un plazo de 90 días y a compartir el 50% de lo producido con los permisarios”.

Además deberá pagarles intereses legales, retroactivos a la fecha de la demanda, y devolverles el depósito de garantía.

En el 2004 se localizó la pieza y fue extraída dos años después.

Los permisarios son el buzo Héctor Bado, ya fallecido, el relacionista público Alfredo Etchegaray y su hermano Felipe.

Alemania había reclamado su derecho a decidir el destino de la pieza, manifestando que la “prestaba por tiempo indeterminado” a Uruguay, con la condición de que no saliera del país, ni fuera exhibida.

La venta se puede hacer por subasta o llamado a oferentes. Hay interesados del exterior por el águila. “Yo he leído en medios internacionales, no lo digo yo, y hablan de hasta 60 millones de euros. Pero no importa si son 60 millones de euros o 10, el tema es que trabajamos 40 años y queremos cobrar derecho constitucional a la justa compensación”, dijo Alfredo Etchegaray, permisario del águila.

El Graf Spee fue hundido por su capitán cuando tuvo que abandonar el puerto de Montevideo a fines de 1939, donde se hacían reparaciones de los daños que le causaron tres navíos de guerra británicos en lo que se conoció como la Batalla del Río de la Plata.

El águila de bronce está en buen estado, guardada en una caja de madera en un depósito de los Fusileros Navales.