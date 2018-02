La Jutep analizará el vínculo laboral entre Vázquez y su chofer, que es su consuegro

El presidente Tabaré Vázquez tiene a su consuegro como su chofer personal e integra el equipo de confianza de la Presidencia. La divulgación de casos de nepotismo en el Estado en las últimas semanas y la publicación el sábado en El Observador del caso de su consuegro llevaron a que el presidente dijera a Las Cosas en su Sitio, de Radio Sarandí, que consultará a la Junta de Transparencia y Ética Pública sobre esta situación.

Según el matutino, resoluciones del Ministerio de Relaciones Exteriores dan cuenta que Estévez acompañó al presidente Vázquez en varios viajes. Incluso en diciembre del año 2015 integró la misión que concurrió a la asunción del presidente argentino Mauricio Macri. Sarandí informó que Vázquez justificó esa contratación diciendo que necesita a una persona de confianza para ese cargo ya que muchas veces recibe llamadas importantes durante algún viaje y tiene que tener la seguridad de poder hablar en reserva junto al chofer. Además, agregó que obtuvo buen puntaje en la prueba de conducción.

No obstante, Vázquez aseguró que si la Jutep sostiene que esta contratación está mal, está dispuesto a cesarlo. El vicepresidente de la Jutep, Daniel Borrelli dijo a Telemundo que aún no recibieron ningún planteo del Vázquez y que no actuarán de oficio, a la espera de la consulta que dijo el presidente que haría al organismo.

Borrelli afirmó que a título personal considera que el trabajo de chofer de un presidente es un cargo de extrema confianza y que pone la vida en sus manos, por lo que no ve inconveniente que Vázquez tenga a su consuegro en esa tarea si hace tanto tiempo que se conocen.