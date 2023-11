La Jutep declaró "omiso" a Sartori por no presentar la declaración jurada de su esposa; el Parlamento le retendrá el 50% del sueldo

La resolución del directorio de la Jutep se dio en las últimas horas y fue por unanimidad.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) finalmente declaró omiso al senador nacionalista Juan Sartori luego de que lo intimase en varias veces a presentar la declaración jurada con los bienes de su esposa.

Ahora, el senador nacionalista será sometido a diversas sanciones; entre ellas, la Jutep notificará al Parlamento de la calidad de omiso de Sartori para que el organismo le retenga el 50% del salario.

"El Parlamento va a tener que cumplir procedimiento porque es un funcionario que cometió una falta grave y va a entrar en la lista de omisos que publica la Jutep", había dicho la presidenta de la Jutep. "Después de eso también tiene el tema de la retención del 50% del sueldo, que eso lo establece la ley. Y hay una parte final -el enciso final del artículo 16- que se plantearía al momento del cese", recordó. "El final del artículo 16 lo que plantea es que el funcionario público al momento del cese tiene que presentar también declaración jurada, si omite presentarla en ese caso no va a poder presentarse a ninguna función pública", remarcó.

Hace algunos días atrás, Sartori respondió a la intimación que le había hecho la Jutep para que entregase la declaración jurada de los bienes de su esposa: insistió con que no tiene la obligación de hacerlo, pidió que el tema se cierre y señaló “encarnizamiento” con su caso.

“Manifesté con transparencia y buena fe que desconozco el patrimonio de mi esposa, habiendo contraído matrimonio con la persona y no con el patrimonio de esta, el cual desconozco, al que no tengo acceso y que, por ende, no estoy en condiciones de informar en la medida que mi cónyuge no tiene disposición de dar a conocer la situación patrimonial de su familia”, afirmó en un comunicado.