"La LUC es tan mala que el gobierno no la aplica para que la gente no se ponga en contra": FA critica decisión sobre combustibles

La nueva metodología de fijación de precios fue establecido en la ley de urgencia, promulgada en julio de 2020.

Este jueves el Poder Ejecutivo comunicó que tomó la decisión de mantener sin cambios las tarifas del gasoil, las gasolinas y el supergás en noviembre. "La decisión se adoptó luego de analizar la evolución de los PPI, en combinación con los resultados de ANCAP, que continúa recibiendo importantes ingresos derivados de la venta de gasoil a UTE para la exportación de energía a Brasil", indicó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) en un comunicado divulgado hoy. Esta medida se tomó pese a que el ultimo informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) indicó que todas las tarifas deberían subir, excepto la del supergás.

Legisladores del Frente Amplio (FA) criticaron la decisión del gobierno, y apuntaron que se definió mantener las tarifas debido al referéndum contra 135 artículos de la ley de urgencia (LUC) que la oposición impulsa. La nueva metodología de fijación de precios fue establecido en esta ley, promulgada en julio de 2020.

Gerardo Núñez, diputado del Partido Comunista, expresó en su cuenta de Twitter: "Lo dijimos. Deciden no subir los combustibles hasta el referéndum. La LUC es tan mala que el gobierno no la aplica para que la gente no se ponga en contra. Subestiman demasiado".

Por su parte, el senador Charles Carrera comentó en la misma red social una nota publicada este jueves en el semanario Búsqueda -titulada "Gobierno analiza cómo congelar las tarifas de los combustibles mientras se discute la LUC"- y manifestó: "Ya no hay dudas: la suba de los combustibles es por la LUC. La LUC creó la paramétrica que permite que suba indiscriminadamente. Pero para no perder votos, el gobierno intenta poner un parche temporal a las subas, para luego volver a los aumentos. Así no!".

El senador Mario Bergara sostuvo: "El gobierno realmente está preocupado con el referéndum. Hasta llegan a esto!! Pero la gente no es tonta y no la van a engañar con estos artilugios oportunistas. Una muestra más de que la LUC tiene 135 artículos negativos y antipopulares".

Sebastián Sabini, diputado, expresó: "La LUC es mala y antipopular, gracias al referéndum no subirán los combustibles".

El diputado Nicolás Viera reaccionó ante esa misma nota: "En otras palabras: votaron un marco normativo y ahora piensan cómo violarlo porque saben que tendrá impacto político y puede poner en riesgo el programa de gobierno. Legislan para los malla oro, de espaldas al pelotón. Lo saben pero discursean desde la mentira".

Daniel Caggiani, diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), escribió en Twitter: "El mismo gobierno que impulsó en la #LUC el cambio del modo de aumento de los combustibles, que además dice que es bueno para los uruguayos, ahora está viendo cómo hace para no aplicarlo entes del referéndum, para evitar que la ciudadanía anule los peores 135 artículos de la #LUC".