"La mayor parte de los brotes en el país en este momento son en centros escolares", indicó infectólogo Savio

El infectólogo aseguró que el incremento de casos se origina mayoritariamente en personas no vacunadas, entre ellos niños menores de 12 años, que todavía no están habilitados para inmunizarse.

Los casos de coronavirus en Uruguay están en aumento, aunque en cifras manejables que permiten el rastreo, testeo y aislamiento de personas. El infectólogo Eduardo Savio dijo a Telemundo que este incremento se origina en personas no vacunadas, entre ellos niños menores de 12 años, que todavía no están habilitados para inmunizarse.

Savio consideró que mientras haya un promedio de 200 casos por día, Uruguay podrá mantener esa capacidad de control de los contagios. Sin embargo, advirtió que a medida que esa cifra suba, el control será cada vez más difícil.

"Lo que está pasando ahora es que estamos viviendo un momento en el país con aumento diario en el número de casos a expensas de brotes, en general originados en no vacunados", sostuvo.

El infectólogo señaló que dentro de los no vacunados hay dos categorías: adolescentes y adultos que optaron por no vacunarse y seguramente no lo harán, y los niños. "La mayor parte de los brotes en el país en este momento son en centros escolares", indicó.

Savio sostuvo que la inmunización en menores de 12 años no es urgente, pero sí a considerar. "No es urgente, es algo a considerar porque cuanto más se difiera el inicio de la vacunación, más meses pasan, más contagios habrá, y así como salimos de un muy mal momento vacunando adultos, seguramente sea una muy buena contribución salir ahora pudiendo salir prontamente, cuando se pueda, sin urgencia, vacunar también a los menores de 12 años", explicó.

Consultado sobre la apertura de fronteras -el 1° de noviembre inicia una nueva etapa, con la habilitación del ingreso de todos los extranjeros vacunados- el infectólogo consideró que no representará una llegada masiva de personas debido a las restricciones de entrada, como la necesidad de estar inmunizado y contar con un resultado negativo de PCR.

"Va a ser una situación de algo de inestabilidad pero no desbordante. El problema está dentro de acá y no con los que vienen de afuera", sostuvo.