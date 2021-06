La ministra Arbeleche entregó la Rendición de Cuentas al Parlamento

El proyecto está centrado en la primera infancia y en la regularización de asentamientos.

En la noche de este miércoles la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, entregó el proyecto de Rendición de Cuentas a la vicepresidenta, Beatriz Argimón, junto a una delegación del equipo económico.

"Anunciamos lo que podemos cumplir", dijo en conferencia de prensa Arbeleche. La ministra de Economía afirmó que el proyecto de Rendición de Cuentas se centra en el Programa de Primera Infancia y en el Programa de Asentamientos.

"Son US$ 50 millones por año para primera infancia, que se van a repartir en asistencia monetaria, centros educativos, etc. Por otro lado, lo que tiene que ver con el programa de asentamientos, se crea un fideicomiso se nutre con las dos tasas que hoy están afectadas y se dirigen al Instituto Nacional de Colonización para la compra de predios. Estamos hablando que anualmente los tributos para la compra de nuevas tierras están en el entorno de los US$ 15 millones por año", expresó Arbeleche.

"Tenemos 650 asentamientos y ese es un problema que no puede demorarse su solución", afirmó la ministra de Economía.

La ministra de Economía negó una suba de impuestos: "Del 2022 en adelante no se considera el aumento de ningún impuesto", dijo Arbeleche.